Deutsche Bank belässt BASF auf 'Buy' - Ziel 88 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat BASF nach einer hauseigenen Konferenz zum Thema Nachhaltigkeit (ESG) auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen.Der Chemiekonzern sehe sich mit dem Schwenk in Richtung einer nachhaltigeren Wirtschafts- und Kundenbasis bereits auf einem guten Weg, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Chancen im anstehenden Jahrzehnt seien immens./gl/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2021 / 07:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.