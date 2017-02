Deutsche Bank belässt Axa auf 'Hold' - Ziel 25,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Axa nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25,20 Euro belassen.Der französische Versicherer habe mit seinen soliden Zahlen etwas besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Analyst Oliver Steel in einer Studie vom Donnerstag. Alles in allem seien einige gute Entwicklungstrends zu beobachten gewesen, große Abweichungen von den Markterwartungen habe es aber nicht gegeben. Die Aktie sei zwar inzwischen vergleichsweise günstig zu haben, wegen der Sorgen rund um die Wahlen in Frankreich bleibe es aber beim neutralen Votum./tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.