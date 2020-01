Deutsche Bank belässt Axa auf 'Buy' - Ziel 28 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen.Er habe die Prognosen für den Versicherer aus zwei Gründen leicht gesenkt, schrieb Analyst Jonathan Jayarajan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Einerseits gebe es in der gesamten Branche wachsende Belastungen durch das US-Unfallversicherungsgeschäft, andererseits wäre eine verringerte Abhängigkeit von Naturkatastrophen bei der Tochter XL zwar wünschenswert, aber mit Kosten verbunden./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2020 / 06:51 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.