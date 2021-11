Deutsche Bank belässt Aurubis auf 'Hold' - Ziel 73 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Aurubis angesichts des Baus eines neuen Recyclingwerks in den USA auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen.Mit dem Schritt baue der Kupferkonzern seine Marktführerschaft in diesem Sekundärmarkt aus, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz langer Amortisationszeiten sprach er von einem attraktiven Vorhaben, das förderlich sei für das Wachstumsprofil von Aurubis./tih/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2021 / 07:40 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.