Deutsche Bank belässt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel 11500 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Analyst Emmanuel Papadakis attestierte dem Pharmakonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein insgesamt solides erstes Quartal. Gedämpft worden sei das Ergebnis von einer Schwäche der Onkologie und der Aussage, wonach das in den Jahreszielen steckende Überraschungspotenzial begrenzt sei. Mit einem gewissen Abschlag sei die Bewertung der Aktie günstig./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2022 / 06:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.