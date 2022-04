Deutsche Bank belässt ArcelorMittal auf 'Buy' - Ziel 46 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Mit dem Ukrainekrieg habe die Erholung der Stahlpreise in Europa und den USA begonnen, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Russland und die Ukraine stünden für rund neun Prozent des europäischen Stahlangebots. Er mache sich zwar zunehmend Sorgen über die Nachfrage aus der Bauindustrie. Doch Stahlaktien blieben attraktiv. Unter den Baustahlherstellern favorisiere er ArcelorMittal, während für Thyssenkrupp mögliche Werttreiber und die Aktivitäten im Bereich Erneuerbare Energien sprächen./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / 06:48 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.