Deutsche Bank belässt Allianz auf 'Buy' - Ziel 175 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Aktie der Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen.Er habe mehrere Szenarien durchgespielt, was wäre, wenn der Versicherer etwa in Frankreich und/oder Zentral- und Osteuropa sowie irgendwo außerhalb von Italien und Deutschland zukaufen würde, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer Studie vom Freitag. Zwar hänge eine Menge vom Preis ab, aber seine Schätzungen suggerierten ein attraktiver Aufwärtspotenzial. Selbst wenn ein Zukauf zustande käme, gäbe es immer noch den zeitnahen Aktienrückkauf./ck/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.