Deutsche Bank belässt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 12,50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Aixtron angesichts des nahenden Ruhestands von Vorstandsmitglied Bernd Schulte auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen.Wie Analyst Uwe Schupp in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, sei dies nach dem Rücktritt des PVA-Tepla-Chefs binnen 24 Stunden schon der zweite Abschied eines erfahrenen Managers aus dem Umfeld der Chipindustrie, dem der Spezialanlagenbauer Aixtron zugerechnet werden kann. Er wertet dies als traurige Entwicklung./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2020 / 06:09 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.