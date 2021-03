Deutsche Bank belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen.Es sei zu früh, aus den aktuellen Auftrags- und Auslieferungszahlen des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns einen Jahrestrend abzuleiten, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aussetzung der zwischen der EU und den USA wechselseitig verhängten Strafzölle wertet Menard derweil als gute Nachricht. Dies dürfte im Geschäft mit US-Fluggesellschaften helfen und so zu höheren Auslieferungen führen./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2021 / 06:55 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.