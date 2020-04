Deutsche Bank belässt Air Liquide auf 'Buy' - Ziel 140 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Finanztrends Video zu Air Liquide



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Air Liquide vor Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen.Der bereinigte Umsatz im Gasgeschäft dürfte um 0,9 Prozent gestiegen sein, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Auswirkungen der Corona-Krise sollten sich erst im zweiten Quartal verstärkt bemerkbar machen./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / 06:24 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.