Deutsche Bank belässt Ado Properties auf 'Buy' - Ziel 54 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Ado Properties auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen.Analyst Markus Scheufler zählt den Spezialisten für Immobilien in Berlin in einer Branchenstudie vom Dienstag zu seinen Favoriten in Europa. Der Berliner Mietspiegel dürfte das Wachstum antreiben und es winke ein deutlicher Wertanstieg des Portfolios. Zudem verfüge das Unternehmen über hohe Schlagkraft für Zukäufe./ag/mis Datum der Analyse: 26.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.