Deutsche Bank belässt Aareal Bank auf 'Buy' - Ziel 41 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Aareal Bank vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen.Sowohl die Kosten als auch die Verluste aus Kreditgeschäften der Bank dürften sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbessert haben, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer Studie vom Dienstag. In absoluten Zahlen dürften sie allerdings erst vom kommenden Jahr an zurückgehen./bek/jha/ Datum der Analyse: 07.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.