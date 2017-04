Deutsche Bank belässt ASML auf 'Hold' - Ziel 115 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat ASML auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen.Der Ausrüster für die Chipindustrie habe im ersten Quartal sehr starke Auftragseingänge verzeichnet, schrieb Analyst Robert Sanders in einer Studie vom Dienstag. Umsatz und Profitabilität in den Jahren 2019 und 2020 hingen aber stark davon ab, ob es dem Unternehmen gelinge, mehr als 20 EUV-Belichtungsmaschinen pro Jahr an Kunden wie Intel oder Samsung auszuliefern./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.