Deutsche Bank Research senkt Ziel für Traton auf 30 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton von 33 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das laufende Quartal werde für den Nutzfahrzeughersteller nach dem soliden Jahresauftakt zur "Bodenwelle", schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht mit gesenkten Jahreszielen. Das Servicegeschäft und Preissteigerungen seien die Schlüssel zur Kompensation geringerer Absatzvolumina./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.