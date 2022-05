Deutsche Bank Research senkt Ziel für Siemens Gamesa - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Gamesa":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Gamesa angesichts der erwogenen Komplettübernahme durch Siemens Energy von 20 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Siemens Energy werde eine ausreichend hohe Prämie zahlen müssen, um die Minderheitsaktionäre von Siemens Gamesa davon zu überzeugen, ihre Aktien anzudienen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne mit einem Übernahmepreis von 19 Euro je Aktie, was einem Aufschlag von 33 Prozent gegenüber dem Kurs vor der Ankündigung entspreche./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2022 / 06:47 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.