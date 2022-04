Deutsche Bank Research senkt Ziel für ING auf 13 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "ING Groep":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING von 15 auf 13 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Zahlen zum ersten Quartal habe er seine Prognosen für die niederländische Großbank reduziert, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gründe dafür seien gestiegene Kosten und Kreditrückstellungen sowie etwas niedrigere Erträge./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.