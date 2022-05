Deutsche Bank Research senkt Ziel für Hometogo auf 9 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hometogo nach Quartalszahlen von 11,50 auf 9 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analystin Silvia Cuneo begründete das niedrigere Kursziel mit einer um ein Fünftel niedrigeren Bewertung der Branche am Markt. Das erste Quartal sei für den Vermieter von Ferienhäusern und Ferienwohnungen aber stark verlaufen, die Strategie mache sich bezahlt, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.