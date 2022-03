Deutsche Bank Research senkt Ziel für Deutsche Post - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Post von 59 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andy Chu sprach in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie von schwächeren Aussichten für Logistikkonzerne und Container-Reedereien. Indirekte Folgen des Ukraine-Kriegs dürften Verbraucherstimmung und Wirtschaftswachstum treffen. Zudem habe die Branche in der Pandemie vom Wechsel von Dienstleistungen zu Gütern profitiert, und die Zeichen stünden nun insgesamt auf Öffnung./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2022 / 02:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.