Deutsche Bank Research senkt Siemens-Ziel auf 185 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 195 auf 185 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Abwärtsrisiken für das weltweite Wachstum hätten deutlich zugenommen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Darin beschäftigte er sich mit dem Energiewandel und möglichen Profiteuren im Kapitalgüterbereich. Mit dem grundsätzlichen Trend zu klimaneutralem Wirtschaften gehe erhebliches Wachstumspotenzial in puncto Elektrifizierung und Energieeffizienz einher. Er spricht in dieser Hinsicht von einem "Super-Zyklus"./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.