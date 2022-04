Deutsche Bank Research senkt Covestro-Ziel auf 72 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Covestro von 74 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit seiner Prognose für den operativen Gewinn liege er noch immer am unteren Rand der vom Unternehmen genannten Zielspanne, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Belastend für den Chemiekonzern wirkten vor allem die gestiegenen Energiepreise./bek/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.