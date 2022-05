Deutsche Bank Research lässt Lufthansa auf 'Hold'; Ziel 7,90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Es gebe eine Menge Positives, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Freitag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht. Von Mai bis Juni erreichten die Buchungen aktuell schon wieder rund 80 Prozent des Niveaus von 2019./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.