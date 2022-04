Deutsche Bank Research hebt Ziel für Hensoldt auf 27 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt von 16,50 auf 27,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Rüstungselektronik-Herstellers preise die geplanten höheren Verteidigungsausgaben Deutschlands erst teilweise ein, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob seine Erwartungen für den operativen Gewinn (Ebitda) und den freien Barmittelzufluss (FCF) für die kommenden Jahre deutlich an./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / 06:48 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.