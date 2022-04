Deutsche Bank Research hebt Ziel für GlaxoSmithKline - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "GlaxoSmithKline":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1500 auf 1600 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit der Übernahme von Sierra Oncology. Sein Fazit: Der Zukauf sei sinnvoll, die Bewertung aber kritisch. Er sieht darin auch nicht das innovative Elixier, das die Pharmageschichte nach wie vor nötig habe. Mit dem höheren Kursziel reflektiert er die jüngsten Kursentwicklungen im Sektor./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.