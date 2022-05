Deutsche Bank Research hebt Ziel für Engie auf 15,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Engie nach Quartalszahlen von 14 auf 15,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Brand schraubte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzung des Nettoergebnisses in diesem Jahr um ein Viertel nach oben auf 4,4 Milliarden Euro. Damit liegt er nach eigener Aussage am oberen Ende der vom Energiekonzern ausgegebenen Zielspanne für diese Kennziffer./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.