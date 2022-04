Deutsche Bank Research hebt Tesla-Ziel auf 1250 Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen von 1200 auf 1250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Einmal mehr habe der Elektroautobauer die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Emmanuel Rosner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei habe Tesla die Profitabilität trotz des operativ herausfordernden Umfeldes auf ein Rekordniveau im Automobilsektor gehoben./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2022 / 11:19 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.