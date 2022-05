Deutsche Bank Research belässt Thyssenkrupp auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die im Zuge des Ukraine-Krieges aufgeblähten Stahlpreise in Europa und den USA seien auf dem Rückweg hin zu einer Normalisierung, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Da die Margen immer noch hoch seien, biete sich Spielraum für weitere Preissenkungen. Obwohl dies die Stimmung für den Sektor belaste, blieben Stahlaktien aufgrund ihrer Bewertung und des starken Liquiditätsanstiegs attraktiv. Thyssenkrupp gehört weiterhin zu seinen bevorzugten Sektorwerten./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.