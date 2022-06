Deutsche Bank Research belässt SAF-Holland auf 'Hold'

Finanztrends Video zu SAF Holland



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Mit Haldex könnte der Nutzfahrzeugzulieferer zu einem führenden Unternehmen im Aftermarket-Bereich werden, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Reaktion auf den zweiten Übernahmevorstoß nach 2016. Anders als damals werde das Gebot diesmal vom Management der Schweden und den Großaktionären unterstützt. Positiv erwähnt Kempf zudem ein stärkeres Standbein in Amerika als Vorzug des Deals./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2022 / 06:40 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.