Deutsche Bank Research belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 52 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat RWE nach einem Bericht über eine mögliche britische Sondersteuer auf die Gewinne von Stromerzeugern auf "Buy" belassen. Analyst James Brand zeigte sich überrascht von solchen Erwägungen, blieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie aber bei seinem Kursziel von 52 Euro für den deutschen Energiekonzern. Er glaubt, dass solch eine Abgabe nicht kommen werde, denn eigentlich wolle Großbritannien ja Investitionen in die Energiesicherheit fördern. Das Risiko, dass es passiere, werde aber sicherlich größer./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2022 / 09:22 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.