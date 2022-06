Deutsche Bank Research belässt GlaxoSmithKline auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GlaxoSmithKline angesichts der Übernahme des US-Impfspezialisten Affinivax auf "Hold" mit einem Kursziel von 1750 Pence belassen. Wie Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, ist dies ein Zug, um die Präsenz des Pharmakonzerns im Bereich der Pneumokokken-Impfungen wieder zu stärken. Die Technologie von Affinivax scheine differenzierter von bekannten Vakzinen und habe das Potenzial für eine breitere und verbesserte Wirksamkeit./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.