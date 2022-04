Deutsche Bank Research belässt Apple auf 'Buy' - Ziel 210 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Apple anlässlich der Spekulationen über ein Abo-Modell für teure Hardware wie das iPhone auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Solch ein Schritt würde Sinn ergeben, schrieb Analyst Sidney Ho in einer am Freitag vorliegenden Studie. Möglicherweise wären die Verbraucher dann dazu bereit, ihr Gerät schneller zu erneuern. Dies würde die von Anlegern geschätzten wiederkehrenden Umsätze antreiben./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.