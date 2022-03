Deutsche Bank Research Ryanair-Ziel auf 17,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 20,00 auf 17,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussichten für die europäischen Fluggesellschaften hätten sich verschlechtert, während sich deren Aktien von den Tiefs am 7. März doppelt so stark wie der breite Markt erholt hätten, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Nachfrage könnte unter dem Inflationsdruck auf die Einkommen leiden. Dazu kämen die hohen Ölpreise. Rowbotham senkte seine Gewinnschätzungen für die Unternehmen. Ryanair könne indes die gesündeste Bilanz und die niedrigste Kostenbasis in der Branche vorweisen und halte sich auch seit Beginn der Corona-Pandemie unter den von ihm beobachteten Fluggesellschaften am besten./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2022 / 04:31 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.