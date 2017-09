DZ hebt fairen Wert für HeidelbergCement auf 97 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für HeidelbergCement von 96 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Die Aktie des Baustoffekonzerns sei in den vergangenen Wochen nach schwachen Halbjahreszahlen deutlich unter Druck gekommen und notiere unter ihrem Buchwert von 87,52 Euro, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer Studie vom Mittwoch. In der zweiten Jahreshälfte rechnet er mit einer verbesserten operativen Entwicklung./gl/bek Datum der Analyse: 06.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.