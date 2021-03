DZ hebt fairen Wert für HeidelbergCement auf 90 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für HeidelbergCement von 79 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Der Ausblick für 2021 stimme ihn trotz einer höheren Energiekosten-Basis zuversichtlich, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Baustoffkonzern sei gut in das Jahr gestartet und befindet sich auf einem guten Weg, um das für 2025 gesteckte Margenziel zu erreichen. 2021 sieht er unter anderem staatliche Infrastrukturprogramme als wichtigen Antreiber./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2021 / 11:47 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2021 / 11:54 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.