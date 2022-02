DZ hebt fairen Wert für Hannover Rück auf 200 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hannover Rück nach Zahlen von 185 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der 2021 vom Rückversicherer erzielte Gewinn habe die Erwartungen getroffen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei das Preisniveau, das im Januar im Rahmen der Vertragserneuerungen ausgehandelt wurde, etwas stärker gestiegen als von ihm gedacht. In welchem Maße und wie schnell sich das auf die tatsächliche Profitabilität auswirkt, bleibe angesichts unsicherer künftiger Schadensaufkommen abzuwarten./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 14:29 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2022 / 14:42 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.