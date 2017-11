DZ belässt Deutsche Telekom auf 'Kaufen' - Fairer Wert 18 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach der gescheiterten Fusion von T-Mobile US mit dem Konkurrenten Sprint auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 18 Euro belassen.Ein mögliches Scheitern der Verhandlungen habe sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer Studie vom Montag. Sein Bewertungansatz bleibe jedoch davon unberührt, da er grundsätzlich keine Übernahmen oder Fusionen in den Schätzungen berücksichtige./tih/tos Datum der Analyse: 06.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.