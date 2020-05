DZ belässt Commerzbank auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 2,70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Commerzbank auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 2,70 Euro belassen.Die Corona-Pandemie belaste erwartungsgemäß die Ertragslage, schrieb Analyst Markus Mischker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Erwartung einer langsamer als ursprünglich erhofften wirtschaftlichen Erholung im zweiten Halbjahr 2020 revidierte er seine Schätzungen für das Bankhaus nach unten./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 15:37 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2020 / 15:45 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.