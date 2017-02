Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von Henkel von der Empfehlungsliste "Equity ideas long" gestrichen.Die Papiere des Konsumgüterherstellers hätten im Februar bislang im Vergleich zum Gesamtmarkt eine überdurchschnittlich positive Kursentwicklung aufgewiesen und notierten nahe des von ihm als fair berechneten Wertes je Aktie in Höhe von 121 Euro, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer Studie vom Mittwoch. Er hielt zwar grundsätzlich an seiner Kaufempfehlung fest, riet aber auf kurze Sicht zu Gewinnmitnahmen./la/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.