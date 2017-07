DZ Bank startet Metro Wholesale & Food mit 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Metro Wholesale & Food mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 22,20 Euro in die Bewertung aufgenommen.Der faire Wert orientiere sich am durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis in der Branche auf der Basis der Gewinnschätzungen für 2018, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer Studie vom Freitag. Wegen der anhaltenden Ertragsschwäche bei der Supermarkt-Kette Real sei jedoch ein Risikoabschlag von 15 Prozent angemessen. Für die Aktie spreche eine attraktive Dividendenrendite von 3,8 Prozent./bek/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.