DZ Bank setzt Gerry Weber auf 'Equity Ideas Short'-Liste

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von Gerry Weber vor Zahlen auf die "Equity Ideas Short"-Liste gesetzt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen.Der Gegenwind im stationären deutschen Modehandel dürfte weiter anhalten, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer Studie vom Montag. In diesem Bereich erziele die Gesellschaft mehr als 60 Prozent ihres Gruppenumsatzes in Deutschland. Die Umstrukturierung des Unternehmens werde länger dauern als bisher angenommen. Bei einem fairen Wert der Aktien von 9,40 Euro bestehe deutliches Rückschlagsrisiko./ag/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.