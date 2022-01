DZ Bank setzt Aixtron auf Empfehlungsliste - weiter 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "AIXTRON SE":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Papiere von Aixtron in ihre "Equity Ideas List" für Kaufempfehlungen aufgenommen. Den fairen Wert der Papiere beließ Analyst Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie bei 25 Euro. Das Unternehmen sollte von anhaltender Nachfrage nach seinen GaN-Leistungselektronik-Anwendungen profitieren, hieß es. Nach der ersten Adaption in Schnellladegeräten und drahtlosen Ladegeräten erwartet Kremser eine nächste Welle aus dem Bereich Daten-/Rechenzentren und 5G-Infrastruktur./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2022 / 08:55 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2022 / 08:58 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.