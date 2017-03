DZ Bank senkt fairen Wert für Zalando auf 42 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando nach Jahreszahlen von 43 auf 42 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen.Die vom Online-Modehändler für 2017 in Aussicht gestellte Profitabilität sei nicht enttäuschend, sondern für ein Wachstumsunternehmen angemessen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Donnerstag. Er glaube weiterhin an einen Wettbewerbsvorteil und sehe die Aktie auch mit Blick auf intakte Megatrends wie Digitalisierung und Mobile Commerce als Basisinvestment in der Branche./tih/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.