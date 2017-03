DZ Bank senkt fairen Wert für Wacker Chemie - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wacker Chemie von 126 auf 118 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen.Auf der Basis aktuell vorliegender Informationen sehe er die Dekonsolidierung der Siltronic-Beteiligung als unumgänglich an, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Siltronic berücksichtige er nur noch als Beteiligung./ajx/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.