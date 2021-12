DZ Bank senkt fairen Wert für Volkswagen auf 229 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Volkswagen von 240 auf 229 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Michael Punzet überarbeitete mit Blick auf die reduzierten Markterwartungen die eigenen Schätzungen für den Autobauer, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Die Aktie hatte sich laut dem Experten unter anderem wegen der Diskussionen um den Konzernchef Herbert Diess schwächer entwickelt, dessen Aufgabenbereich der Aufsichtsrat am Vortag neu formuliert hatte. Beim Thema E-Mobilität, für den hohe Investitionen angekündigt wurden, sieht Punzet weiter Vorteile für den Konzern durch seine Größe./tav Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2021 / 15:44 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2021 / 15:55 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.