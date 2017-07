DZ Bank senkt fairen Wert für Volkswagen auf 137 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) von 140 auf 137 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen.Die Dieselaffäre und der Kartellverdacht gegen die deutschen Autobauer seien Belastungsfaktoren, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie vom Freitag. Nach der guten operativen Entwicklung in ersten Halbjahr hob er zwar seine Schätzungen an, hält wegen des Kartellverdachts aber einen nun einkalkulierten Risikoabschlag für gerechtfertigt./ajx/tih Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.