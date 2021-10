DZ Bank senkt fairen Wert für Teamviewer deutlich - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer nach vorläufigen Zahlen und gekappten Prognosen von 35,00 auf 24,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Analyst Karsten Oblinger verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass er sein Bewertungsmodell für den Software-Hersteller bislang noch nicht überarbeitet habe. Er habe nur den fairen Wert in einer ersten Reaktion um 30 Prozent gesenkt. Diese Senkung setze sich zusammen aus rund 20 Prozent avisierter Kürzung seiner Schätzung für das operative Jahresergebnis (Ebitda) plus rund 10 Prozent zusätzlichem Risikoabschlag. Das Investorenvertrauen sei mit der aktuellen Gewinnwarnung deutlich belastet, hob er hervor./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / 16:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2021 / 18:32 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.