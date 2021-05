DZ Bank senkt fairen Wert für Teamviewer auf 42 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer nach Zahlen zum ersten Quartal von 45 auf 42 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen.Aus fundamentaler Sicht sehe er kaum Aspekte, die die zuletzt veröffentlichten Ziele für 2021 gefährden könnten, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum der sogenannten Billings, einer Kennzahl für die in Rechnung gestellten Umsätze der kommenden zwölf Monate, dürfte aber erst im zweiten Halbjahr wieder deutlich anziehen ? unter anderem getrieben von einer höheren Kundenbindungsrate und Preiserhöhungen, die Teamviewer durchsetzen könne./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2021 / 17:01 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2021 / 17:07 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.