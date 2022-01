DZ Bank senkt fairen Wert für Symrise auf 110 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Symrise von 119 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Aromenhersteller sollte im Jahr 2022 in der Lage sein, ein organisches Umsatzwachstum von mehr als sechs Prozent zu generieren, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Als Wachstumstreiber sieht er die steigende Nachfrage nach natürlichen und funktionalen Inhaltsstoffen für Lebensmittel, Tiernahrung und Kosmetika. Der neue faire Wert resultiere in erster Linie aus einem gestiegenen Diskontierungsfaktor./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / 14:48 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2022 / 15:06 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.