DZ Bank senkt fairen Wert für Software AG auf 45 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Software AG nach Eckdaten zum dritten Quartal von 50 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Wegen einer erfolgten Hacker-Attacke seien zunächst nur Bandbreiten für die vorläufigen Zahlen genannt worden, die insgesamt unter den Erwartungen gelegen hätten, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen für dieses Jahr und erhöhte parallel in seinem Modell den Risikoabschlag für die Papiere. Bei seiner Neuausrichtung bleibe der Softwarekonzern aber auf dem richtigen Weg./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 14:33 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2020 / 14:39 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.