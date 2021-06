DZ Bank senkt fairen Wert für Qiagen auf 41 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Qiagen von 42,60 auf 41,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen.Der Rückwind, den das Diagnostikunternehmen durch die Covid-19-Pandemie erlebt habe, könnte bald abflauen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet damit ab 2022, sieht die Aktie aber aktuell als fair bewertet an. Zudem verwies er darauf, dass Qiagen derzeit auf Rang 40 in der Rangliste für eine Dax-Aufnahme im September stehe und - wenn dies so bleibe - in den Leitindex aufsteigen könnte./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2021 / 11:01 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2021 / 13:28 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.