DZ Bank senkt fairen Wert für Hella auf 33 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hella von 57 auf 33 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen.Vor allem wegen der Werksschließungen der Autohersteller in Europa und Amerika habe er die Annahmen für 2019/20 deutlich reduziert, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den kommenden Jahren dürfte sich die Nachfrage nur moderat erholen./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 12:38 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2020 / 12:58 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.